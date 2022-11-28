Месси рассказал о давлении на семью во время ЧМ-2022 в Катаре

«Мой сын Матео ушел со стадиона в слезах после первой игры (против Саудовской Аравии), а Тьяго сказал мне, что если мы выиграем два оставшихся матча, то пройдем в плей-офф.



Моя семья страдает так же, как и все аргентинцы, но мы счастливы и снова чувствуем себя комфортно, потому что теперь судьба выхода в плей-офф зависит от нас.



Я доволен результатом и счастлив, потому что теперь у нас будет тишина на несколько дней», — приводит слова футболиста Mirror.