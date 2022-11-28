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1 час назад

«Космос!» Писарев восхитился сборной Бразилии на ЧМ-2022

Матч ТВ

Российский тренер Николай Писарев в эфире программы «Оазис футбола» на канале «Матч ТВ» рассказал о своем восхищении от игры сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 в Катаре.

«Космос!» Писарев восхитился сборной Бразилии на ЧМ-2022
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Бразилия — космос. Наравне с Аргентиной — фавориты турнира. Из группы бразильцы выйдут, как и швейцарцы. Они вообще самая организованная команда турнира, умеют все, — заявил Писарев.

Бразилия на ЧМ 2022 выступает в группе G. В первом туре бразильцы обыграли команду Сербии со счетом 2:0.

В следующем матче 28 ноября Бразилия встретится со Швейцарией, начало — в 19:00 (мск). Прямую трансляцию смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Николай Писарев,
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