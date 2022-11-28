«Космос!» Писарев восхитился сборной Бразилии на ЧМ-2022

Российский тренер Николай Писарев в эфире программы «Оазис футбола» на канале «Матч ТВ» рассказал о своем восхищении от игры сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 в Катаре.

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— Бразилия — космос. Наравне с Аргентиной — фавориты турнира. Из группы бразильцы выйдут, как и швейцарцы. Они вообще самая организованная команда турнира, умеют все, — заявил Писарев.

Бразилия на ЧМ 2022 выступает в группе G. В первом туре бразильцы обыграли команду Сербии со счетом 2:0.

В следующем матче 28 ноября Бразилия встретится со Швейцарией, начало — в 19:00 (мск). Прямую трансляцию смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.