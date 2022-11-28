Фраза волонтеров на чемпионате мира в Катаре превратилась в кричалку

Аббас во время рабочей смены сидит на вышке, машет огромной перчаткой с указательным пальцем в сторону метро и повторяет ставшую знаменитой фразу. У Аббаса даже появилась кличка - Metroman. Сейчас люди специально приходят к месту его работы у рынка "Сук-Вакиф", чтобы снять забавный ролик. Есть в их числе и известные во всем мире блогеры.