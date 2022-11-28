Фраза волонтеров на чемпионате мира в Катаре превратилась в кричалку

Болельщики чемпионата мира по футболу в Катаре стали активно использовать кричалку, слова которой изначально являлись простым указанием волонтеров к метро.
Фраза "Metro? This way", которой волонтеры помогают гостям турнира добираться до входа в подземку, стала вирусной благодаря кенийцу Абубакару Аббасу, который стал героем множества видеороликов в соцсетях.
Аббас во время рабочей смены сидит на вышке, машет огромной перчаткой с указательным пальцем в сторону метро и повторяет ставшую знаменитой фразу. У Аббаса даже появилась кличка - Metroman. Сейчас люди специально приходят к месту его работы у рынка "Сук-Вакиф", чтобы снять забавный ролик. Есть в их числе и известные во всем мире блогеры.
Кричалка "Metro? This way" часто звучит на пути болельщиков со стадиона к метро.
Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря.