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1 час назад

Катарские фанаты ответили сборной Германии на жест с закрытыми ртами. Фото

Чемпионат.com

Катарские болельщики ответили футболистам сборной Германии на жест с закрытыми ртами. Напомним, немецкие игроки в знак протеста закрыли рты руками во время командного фото перед матчем с Японией (1:2). Таким жестом сборная Германии показала своё отношение к запрету носить капитанские повязки OneLove на ЧМ-2022.

Катарские фанаты ответили сборной Германии на жест с закрытыми ртами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фанаты из Катара повторили жест немецких футболистов, и сделали это достаточно иронично. Они вспомнили историю с уходом из сборной Германии Месута Озила — однажды полузащитник опубликовал в соцсетях фото с президентом Турции, подвергся за это критике немецких СМИ и был вынужден завершить карьеру в сборной в 29 лет. Катарские болельщики распечатали фотографии Озила и, держа их в руках, закрыли себе рты.

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