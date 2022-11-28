​Сербия перевернула матч с Камеруном за пару минут

Понедельничную программу на чемпионате мира открывает матч между сборными Камеруна и Сербии. На исходе получаса игрового времени африканская команда повела в счёте – после углового и скидки удар с близкой дистанции нанёс Жан-Шарль Кастеллетто.

В концовке первого тайма сборная Сербии перевернула игру за пару минут. Сначала после подачи со штрафного головой точно пробил Страхиня Павлович, который подключился на стандарт. А затем точный удар со средней дистанции в правый угол нанёс Сергей Милинкович-Савич. Сербия ведёт со счётом 2:1.