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1 час назад

​Сербия перевернула матч с Камеруном за пару минут

Евро-футбол.Руиещё 4

Понедельничную программу на чемпионате мира открывает матч между сборными Камеруна и Сербии. На исходе получаса игрового времени африканская команда повела в счёте – после углового и скидки удар с близкой дистанции нанёс Жан-Шарль Кастеллетто.

В концовке первого тайма сборная Сербии перевернула игру за пару минут. Сначала после подачи со штрафного головой точно пробил Страхиня Павлович, который подключился на стандарт. А затем точный удар со средней дистанции в правый угол нанёс Сергей Милинкович-Савич. Сербия ведёт со счётом 2:1.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных Камеруна и Сербии можно в текстовой трансляции.

ЧМ-2022,Видео,Сергей Милинкович-савич,
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