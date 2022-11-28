Футболист сборной Германии объяснил отказ от акций протеста на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган объяснил отказ команды от акций протеста на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит The Athletic.

Спортсмен заявил, что команда уже показала свой протест Международной федерации футбола (ФИФА) и теперь намерена сосредоточиться на футболе.

«Думаю, что политика закончилась. Нужно насладиться моментом, отпраздновать это событие. Это самое важное», — добавил он.

Перед первым матчем группового этапа ЧМ-2022 с японцами футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото. Таким образом они хотели обратить внимание общественности на то, что им запретили использовать капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества. Команда проиграла Японии со счетом 1:2. В следующем матче немцы сыграли вничью с испанцами — 1:1.