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35 минут назад

Юрист объяснил, что может грозить Сербии за вывешенный фанатами флаг России на матче ЧМ

Чемпионат.com

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, что может грозить Сербии за вывешенный фанатами флаг России на матче ЧМ-2022.

Что может грозить Сербии за вывешенный фанатами флаг России на матче ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, Сербия может быть наказана за флаг России на трибунах. В ФИФА есть правила, по которым футбольная сборная отвечает за своих болельщиков — это правило строгой ответственности. Если они смогут идентифицировать, что это были именно фанаты сборной Сербии, то будет наказание. Флаг России не имеет отношения к чемпионату мира и Сербии — ФИФА это может расценить как политическое высказывание. Если они так будут трактовать, то могут оштрафовать сборную Сербии. Сумму назвать не могу: она не прописана — её сами назначают. Главное правило – на стадионах не должно быть политики, поэтому ФИФА запрещает радужные повязки и высказывания», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

ЧМ-2022,Георгий Горностаев,Михаил Прокопец,
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