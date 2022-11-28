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24 минуты назад

​Камерун за пару минут матча с Сербией превратил 1:3 в 3:3

Евро-футбол.Руиещё 2

В понедельник в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира встречаются сборные Камеруна и Сербии. В начале второго тайма «орлы» раскатали африканцев и забили третий гол. Впрочем, на 64-й минуте камерунцы возродили интригу – Венсан Абубакар вышел на ворота, убрал подоспевшего защитника и технично перебросил мяч через голкипера. А уже на 66-й минуте счёт стал равным. Абубакар снова ушёл в прорыв и сделал пас на ворота на Эрика Чупо-Мотинга. Известный форвард чётко пробил в касание. 3:3!

​Камерун за пару минут матча с Сербией превратил 1:3 в 3:3
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Следить за матчем между сборными Камеруна и Сербии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

ЧМ-2022,Венсан Абубакар,
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