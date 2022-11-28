ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Камерун и Сербия сыграли вничью в матче ЧМ по футболу 2022

Никита Бородкин

Сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Как сообщает «Чемпионат.com», игра команд группы G завершилась со счетом 3:3.

Камерун и Сербия сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Счет открыл защитник Камеруна Жан-Шарль Кастеллетто, который на 29-й минуте забил мяч ударом головой с углового. На 45-й минуте игрок обороны сербской команды Страхиня Павлович сравнял счет, забив после навеса со штрафного удара. Через две минуты сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич смог вывести свою команду вперед, отправив мяч в ворота ударом из-за пределов штрафной.

На 53-й минуте еще один гол в счет сербов записал фордвард Александр Митрович. После этого камерунцы начали отыгрываться — на 64-й минуте забить мяч в ворота соперника сумел нападающий Венсан Абубакар, а через две минуты счет сравнял другой форвард африканской команды, Эрик Шупо-Мотинг.

В результате обе команды получили по одному очку, которые стали первыми для них на этом турнире. Ранее, в 1-м туре, сборная Сербия проиграла Бразилии (0:2), а национальная команда Камеруна уступила Швейцарии (0:1).

ЧМ-2022,Александр Митрович,Эрик Шупо-мотинг,Сергей Милинкович-савич,Венсан Абубакар,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители