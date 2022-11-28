Камерун и Сербия сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Как сообщает «Чемпионат.com», игра команд группы G завершилась со счетом 3:3.

Счет открыл защитник Камеруна Жан-Шарль Кастеллетто, который на 29-й минуте забил мяч ударом головой с углового. На 45-й минуте игрок обороны сербской команды Страхиня Павлович сравнял счет, забив после навеса со штрафного удара. Через две минуты сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич смог вывести свою команду вперед, отправив мяч в ворота ударом из-за пределов штрафной.

На 53-й минуте еще один гол в счет сербов записал фордвард Александр Митрович. После этого камерунцы начали отыгрываться — на 64-й минуте забить мяч в ворота соперника сумел нападающий Венсан Абубакар, а через две минуты счет сравнял другой форвард африканской команды, Эрик Шупо-Мотинг.