ФИФА призвали вмешаться в инцидент с появлением российского флага на ЧМ-2022

«Это абсолютно неуместно. Ондуа проявил бестактность. Он не понимает напряжённую ситуацию, в которой оказалась Европа. Это похоже на провокацию. Вероятно, футболист сделал это не специально, поскольку Ондуа провёл важные годы в России и, наверное, немного знает русский, но в данный момент это провокации. На мой взгляд, ФИФА должна вмешаться», — цитирует Торпа NRK. Ондуа – воспитанник академии московского «Локомотива».