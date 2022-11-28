ФИФА призвали вмешаться в инцидент с появлением российского флага на ЧМ-2022

Камерунский футболист сыграл в бутсах с российским триколором. Эксперт норвежского телеканала NRK Карл-Эрик Торп прокомментировал поступок полузащитника сборной Камеруна по футболу Гаэля Ондуа. 24 ноября Ондуа принял участие в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022, в котором Камерун уступил Швейцарии (0:1). В этой встрече Ондуа сыграл в бутсах, на которых был изображён российский флаг.
«Это абсолютно неуместно. Ондуа проявил бестактность. Он не понимает напряжённую ситуацию, в которой оказалась Европа. Это похоже на провокацию. Вероятно, футболист сделал это не специально, поскольку Ондуа провёл важные годы в России и, наверное, немного знает русский, но в данный момент это провокации. На мой взгляд, ФИФА должна вмешаться», — цитирует Торпа NRK. Ондуа – воспитанник академии московского «Локомотива».
27-летний футболист, имеющий российский паспорт, с 2014 по 2015 год являлся игроком системы столичного ЦСКА, а с 2018 по 2019 год выступал за махачкалинский «Анжи». Сейчас полузащитник играет за немецкий «Ганновер».