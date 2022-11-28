После матча чемпионата мира — 2022 Камерун — Сербия один из болельщиков кинул с трибуны на поле футболку сборной России. Он адресовал её камерунскому игроку с российским паспортом Гаэлю Ондуа. Футболист с улыбкой поднял майку, на которой написано «Россия» и нанесён герб страны.

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Ондуа вышел на поле в бутсах с изображением российского флага. Позже он заявил, что чувствует себя свободным человеком и не боится выйти на поле в таких бутсах.

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