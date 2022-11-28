Сербия стала первой сборной, забившей два мяча на ЧМ в добавленное время

На стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре прямо сейчас продолжается матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре между сборными Сербии и Камеруна. В начале второго тайма счёт 2:1 в пользу европейской команды.

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В первой половине встречи на гол защитника камерунцев Жана Кастеллетто на 29-й минуте Сербия ответила двумя точными ударами в добавленное время. Сначала сравнял счёт защитник Страхиня Павлович (на 45+1-й минуте), а затем вперёд свою национальную команду вывел полузащитник Сергей Милинкович-Савич (на 45+3-й минуте).

Стоит отметить, что сборная Сербии стала первой командой в истории мундиалей, забившей два мяча в добавленное к первому тайму время.