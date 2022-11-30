Гарет Бэйл оттолкнул камеру после поражения от Англии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл оттолкнул камеру после поражения в матче третьего тура чемпионата мира 2022 года в Катаре против национальной команды Англии (0:3).

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Бэйл забил единственный гол сборной Уэльса на чемпионате мира, поразив ворота команды США в первом туре (1:1). Ранее 33-летний валлиец заявил, что не планирует завершать карьеру на международном уровне. Также Бэйл заявил, что в сборной Уэльса гордятся тем, чего команда смогла достичь на чемпионате мира в Катаре.