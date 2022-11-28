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57 минут назад

​Почему судья засчитал гол Ганы, несмотря на попадание мяча в руку – объяснение

Евро-футбол.Ру

В понедельник сборные Южной Кореи и Ганы проводят матч второго тура группового этапа чемпионата мира. Африканской команде удалось открыть счёт после стандартного положения. Гол Мохаммеда Салису был засчитан, хотя мяч перед результативным ударом попал в руку другому игроку атакующей команды.

​Почему судья засчитал гол Ганы, несмотря на попадание мяча в руку – объяснение
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Телеграм-канал Thereferee.pro, специализирующийся на вопросах судейства, объяснил решение бригады арбитров.

Согласно современному подходу, если мяч случайно попадает в руку игроку атакующей команды, и нарушения нет, а после этого другой футболист забивает гол, то взятие ворот засчитывается. А вот если бы гол забил тот игрок, которому мяч и попал в руку, то тогда взятие ворот не было бы засчитано.

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