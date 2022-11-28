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39 минут назад

​Салису вошёл в историю сборной Ганы на чемпионате мира

Евро-футбол.Ру

В первом тайме матча чемпионата мира против Южной Кореи сборная Ганы забила два гола. Автором первого из них стал защитник Мохаммед Салису, который удачно подключился на стандартное положение.

​Салису вошёл в историю сборной Ганы на чемпионате мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, Мохаммед Салису стал первым защитником в истории сборной Ганы, которому удалось забить гол на чемпионате мира.

Следить за матчем Южная Корея – Гана во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Напомним, что в первом туре группового этапа мундиаля сборная Ганы проиграла Португалии со счётом 2:3.

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