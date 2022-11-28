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13 минут назад

Мостовой: «Было видно, что сербы оказались не готовы физически»

Евро-футбол.Ру

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Камерун — Сербия (3:3).

Мостовой: «Было видно, что сербы оказались не готовы физически»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что по ходу встречи сербская сборная вела со счётом 3:1, однако не сумела удержать добытое преимущество. По мнению Мостового, итоговый результат закономерен, поскольку такой разрыв в счёте был обусловлен не хорошей игрой балканской команды, а индивидуальными ошибками игроков Камеруна.

«Во-первых, счёта 3:1 в пользу Сербии быть не должно, камерунцы сами себе привезли голы. Было видно, что сербы оказались физически не готовы, не было резкости, быстроты», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Свой следующий матч на мундиале сборная Сербии проведёт 2 декабря против Швейцарии. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Александр Мостовой,Спартак,
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