Мостовой: «Было видно, что сербы оказались не готовы физически»

Напомним, что по ходу встречи сербская сборная вела со счётом 3:1, однако не сумела удержать добытое преимущество. По мнению Мостового, итоговый результат закономерен, поскольку такой разрыв в счёте был обусловлен не хорошей игрой балканской команды, а индивидуальными ошибками игроков Камеруна.