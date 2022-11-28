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1 час назад

Гана в результативном матче обыграла Южную Корею на ЧМ-2022

Елена Прошина

Сборная Ганы обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре, со счетом 3:2.

Гана в результативном матче обыграла Южную Корею
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Матч сборных группы H прошел на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане.

Первый гол забил защитник сборной Ганы Мохаммед Салису. Мяч в ворота соперников он отправил в первом тайме на 21-й минуте. Через 13 минут снова отличились ганцы. На этот раз гол забил полузащитник Мохаммед Кудус.

Сборной Южной Кореи в первом тайме отправить мяч в ворота противника так и не удалось. Но во втором у нее получилось отыграть два гола. На 58-й и 61-й минутах один за другим мяч в ворота команды Ганы смог отправить нападающий Чжо Гю Сон.

При этом на 68-й минуте Кудусу снова удалось забить и вывести свою сборную вперед.

Напомним, что в первом туре группового этапа ЧМ — 2022 в Катаре сборная Ганы сыграла с Португалией. Матч завершился поражением ганцев со счетом 2:3. Южная Корея встречалась с Уругваем. Игра завершилась ничьей, счет составил 0:0.

Сборные Португалии и Уругвая, находящиеся в группе H, также проведут второй тур сегодня. Матч начнется в 22:00.

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