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44 минуты назад

Бензема еще может сыграть за сборную Франции на ЧМ-2022 в Катаре — СМИ

Матч ТВ

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, возможно, прибудет в расположение сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, сообщает RMC Sport.

СМИ: Бензема еще может сыграть на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее было объявлено, что обладатель «Золотого мяча» пропустит ЧМ 2022 из за мышечной травмы, однако главный тренер французской команды Дидье Дешам заявил, что не будет заменять форварда в составе. По данным испанских СМИ, Бензема может вернуться к тренировкам с «Реалом» в середине текущей недели. По правилам он имеет право присоединится к национальной команде, поскольку его место в составе на чемпионат мира не занято. Решение о том, приедет ли нападающий в сборную, должны принять Дешам и руководство Федерации футбола Франции, говорится в материале.

RMC Sport ранее сообщало, что Бензема получит медаль чемпиона мира, если «трехцветные» завоюют титул.

Сборная Франции в двух матчах группового этапа чемпионата мира одержала две победы: над австралийцами (4:1) и датчанами (2:1). Действующие чемпионы мира вышли в плей офф и в последнем матче группы D сыграют с командой Туниса в среду.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

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