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47 минут назад

Тренер сборной Сербии обеспокоен состоянием Влаховича

Евро-футбол.Ру

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович рассказал, как себя чувствует нападающий Душан Влахович.

Тренер сборной Сербии обеспокоен состоянием Влаховича
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Футболист «Ювентуса» так и не появился на поле в матче против сборной Камеруна, а в поединке первого тура против Бразилии ограничился выходом на замену в концовке.

«Влахович ещё не набрал оптимальные кондиции. Он не готов играть в матчах такого высокого уровня, – заявил Стойкович на пресс-конференции после ничьей со сборной Камеруна (3:3). – Мы нуждаемся в наших лучших игроках, к которым относится и Душан, но его текущее состояние по-прежнему вызывает беспокойство», – сказал наставник сербов.

ЧМ-2022,Душан Влахович,
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