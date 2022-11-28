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1 час назад

Дешам: «Мбаппе – лидер сборной Франции, он нацелен выиграть ЧМ»

Евро-футбол.Руиещё 2

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам оценил значимость нападающего Килиана Мбаппе для национальной команды.

Дешам: «Мбаппе – лидер сборной Франции, он нацелен выиграть ЧМ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это потрясающий игрок. Килиан тот, кто делает разницу на поле, даже если соперник очень силен. Кроме своих невероятных игровых качеств, Мбаппе является важной частью сборной Франции. Он настоящий лидер, его цель – победа на чемпионате мира», - передает слова тренера Le10sport.

Франция одержала две победы на групповой стадии. «Трёхцветные» одолели Австралию (4:1) и Данию (2:1). В заключительном туре подопечные Дешама встретятся с Тунисом. Матч состоится 30 ноября.

ЧМ-2022,Дидье Дешам,
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