Дешам: «Мбаппе – лидер сборной Франции, он нацелен выиграть ЧМ»

«Это потрясающий игрок. Килиан тот, кто делает разницу на поле, даже если соперник очень силен. Кроме своих невероятных игровых качеств, Мбаппе является важной частью сборной Франции. Он настоящий лидер, его цель – победа на чемпионате мира», - передает слова тренера Le10sport.