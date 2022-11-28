ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
37 минут назад

Тите: «Сборная Бразилии сама себе создаёт звезду»

Евро-футбол.Ру

Наставник сборной Бразилии Тите высказался об отсутствии нападающего Неймара в поединке против Швейцарии (1:0). Форвард не вышел на поле из-за повреждения голеностопа.

Тите: «Сборная Бразилии сама себе создаёт звезду»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«В сегодняшнем матче гол забил Каземиро. Команда сама себе создает звезду. У нас в коллективе есть игроки, которые способны брать на себя ответственность. Однако я совру, если скажу, что мы не скучаем по Неймару», - цитирует главного тренера Globo Esporte.

Бразилия благодаря двум победам досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. В заключительном матче группы южноамериканцы встретятся с Камеруном. Игра пройдет 2 ноября.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители