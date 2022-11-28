ЧМ-2022: Сборная Португалии обыграла уругвайцев и вышла в плей-офф

Сборная Португалии одержала победу над командой Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу и досрочно вышла в плей-офф турнира в Катаре.

Фото: ТАСС ТАСС

Игра, прошедшая 28 ноября на арене "Лусаил Айконик" в городе Лусаил, завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев. Автором дубля стал Бруну Фернандеш.

Первый раз он поразил ворота соперников на 54-й минуте. Изначально гол был записан на капитана команды Португалии Криштиану Роналду, однако затем стало ясно, что он коснулся мяча после удара Фернандеша разве что только кончиками волос.

Второй гол герой встречи забил с пенальти на третьей добавленной к основному времени матча минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Благодаря победе португальцы набрали шесть очков и гарантировали себе попадание в число двух лучших команд в группе Н, которые продолжат борьбу на следующей стадии ЧМ-2022.

Второе место занимает сборная Ганы (3). Третьей идет команда Уругвая (1), а четвертой - Южной Кореи (1). Сборная Португалии стала третьей командой, обеспечившей себе участие в плей-офф после Франции и Бразилии. В третьем туре группового раунда Португалия встретится с Южной Кореей, а Уругвай - с Ганой. Матчи пройдут 2 декабря.