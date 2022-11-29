ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
41 минуту назад

«Беззвездные» футболисты: ЧМ-2022 разочаровал Россию

Елена Прошина

Сенатор России от Пермского края Алексей Пушков считает, что проходящий в Катаре Чемпионат мира по футболу демонстрирует довольно низкий уровень игры. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

«Беззвездные» футболисты: ЧМ-2022 разочаровал Россию
Фото: ТАССТАСС

Роналду отреагировал на выход Португалии в плей-офф ЧМ-22

Пушков указал, что 22-й ЧМ FIFA «не слишком высок по уровню». В качестве примера он привел невпечатляющую игру сборных. По его словам, «бесцветная» Бразилия «вымученно» одержала победу над «серенькой» Швейцарией. «Беззвездные» члены сборной Германии едва смогли сравнять счет с Испанией, в команде которой «нет ни одного супер-игрока».

«Звезды все прежние — Месси, Роналду, Мбаппе, Гризманн. Новых, похоже, нет. Пока — какой-то постковидный футбол», — заявил Пушков.

Сенатор добавил, что это Чемпионат мира по футболу не дает явных «откровений», так как прежде международные соревнования всегда радовали зрителей яркими звездами, а сейчас подобное — редкость. Политик упомянул Диего Форлана из сборной Уругвая с его «дальними ударами на ЧМ-2010 в ЮАР».

Ранее Алексей Пушков осудил снятие запрета на ношение радужной символики в поддержку ЛГБТ-сообщества на чемпионате мира по футболу в Катаре. Он считает, что на подобный шаг руководство страны сподвиг «идеологический напор Запада».

ЧМ-2022,ЧМ по футболу,Диего Форлан,Алексей Пушков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители