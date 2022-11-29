«Беззвездные» футболисты: ЧМ-2022 разочаровал Россию

Сенатор России от Пермского края Алексей Пушков считает, что проходящий в Катаре Чемпионат мира по футболу демонстрирует довольно низкий уровень игры. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

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Пушков указал, что 22-й ЧМ FIFA «не слишком высок по уровню». В качестве примера он привел невпечатляющую игру сборных. По его словам, «бесцветная» Бразилия «вымученно» одержала победу над «серенькой» Швейцарией. «Беззвездные» члены сборной Германии едва смогли сравнять счет с Испанией, в команде которой «нет ни одного супер-игрока».

«Звезды все прежние — Месси, Роналду, Мбаппе, Гризманн. Новых, похоже, нет. Пока — какой-то постковидный футбол», — заявил Пушков.

Сенатор добавил, что это Чемпионат мира по футболу не дает явных «откровений», так как прежде международные соревнования всегда радовали зрителей яркими звездами, а сейчас подобное — редкость. Политик упомянул Диего Форлана из сборной Уругвая с его «дальними ударами на ЧМ-2010 в ЮАР».