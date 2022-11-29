На Украине пожаловались из-за изъятия флага "Азова"* на ЧМ-2022

На проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу болельщики из Испании развернули на трибунах флаг батальона «Азов»* (запрещенная в России организация, признана террористической). Это произошло в ходе матча команды Испании и Германии. Об этом сообщил украинский футболист Роман Зозуля, передает РЕН.ТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

Он сообщил, что испанские болельщики развернули на трибунах флаг «Азов». Через несколько минут появились представители ФИФА и вынудили их отдать флаг. Зозуля обратил внимание, что подобные действия объяснили «нарушением стандартов», хотя поступок болельщиков никаким образом не нарушил закон.

Он подверг сотрудников ФИФА жесткой критике и назвал их «жертвами российской пропаганды». По его словам, украинской стороне следует обратить внимание на это происшествие и вмешаться.