Украинский футболист пожаловался, что на ЧМ у болельщиков отобрали флаг «Азова»*

Украинский футболист Роман Зозуля написал в социальных сетях, что у испанских болельщиков отобрали флаг батальона «Азов» (организация запрещена в России), который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещен», — пожаловался игрок.

33-летний спортсмен назвал сотрудников Международной федерации футбола (ФИФА) «жертвами российской пропаганды» и призвал украинские власти вмешаться в ситуацию.

Встреча между сборными Испании и Германии прошла на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счетом 1:1. На 62-й минуте испанский нападающий Альваро Мората открыл счет с передачи Жорди Альбы. На 83-й минуте форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг восстановил равновесие в счете. В роли ассистента выступил Джамал Мусиала.

В заключительном туре немцы сыграют с Коста-Рикой, а испанцы померятся силами с Японией. Обе встречи пройдут 1 декабря.