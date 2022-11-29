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1 час назад

Роналду высказался о выходе Португалии в плей-офф ЧМ-2022 по футболу

Никита Бородкин

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду похвалил свою команду после выхода в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Как сообщает РИА Новости, в своих соцсетях он отметил высокое качество игры против достойного соперника.

Роналду высказался о выходе Португалии в плей-офф ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Давайте сделаем это снова. Мы сражаемся, наша мечта все еще жива! Вперед, Португалия!» - написал Роналду.

Напомним, что в понедельник, 28 ноября, сборная Португалии обыграла уругвайцев в матче второго тура чемпионата мира в Катаре со счетом 2:0, обеспечив себе выход в 1/8 финала турнира. Всего у национальной команды в активе шесть очков — в 1-ом туре Португалия обыграла Гану (3:2). После в таблице идут Гана (3 очка), Южная Корея (1) и Уругвай (1).

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В пятницу, 2 декабря, португальцы выйдут на поле против команды Южной Кореи. В тот же день состоится игра между Уругваем и Ганой.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,
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