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46 минут назад

Стало известно о масштабном конфликте в сборной Бельгии по футболу

Lenta.ruиещё 2

Журналистам L’Équipe стало известно о масштабном конфликте в сборной Бельгии по футболу. Издание цитирует Onze Mondial.

Стало известно о масштабном конфликте в сборной Бельгии по футболу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации источника, в раздевалке царит плохая атмосфера, из-за которой некоторые игроки не разговаривают друг с другом. Отмечается, что Кевин де Брюйне и Тибо Куртуа несколько лет игнорируют друг друга из-за того, что вратарь увел у товарища по команде девушку. Также конфликт существует у Ромелу Лукаку с Мишей Батшуайи, и Эдена Азара — с Леандро Троссардом.

Футболисты сборной Бельгии провели встречу с главным тренером команды Роберто Мартинесом. В ходе общения они раскритиковали решения тренера в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

После двух матчей группы F сборная Бельгии находится на третьем месте, набрав три очка. Команда сначала обыграла Канаду, а затем проиграла Марокко со счетом 0:2. В последнем туре бельгийцам предстоит встреча с Хорватией, которая лидирует в группе с четырьмя очками.

ЧМ-2022,Леандро Троссард,Эден Азар,Роберто Мартинес,
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