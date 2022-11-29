Хави назвал лучших игроков ЧМ-2022

Главный тренер «Барселоны» Хави находится в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу.
ДУШАНБЕ, ноябрь – SPORTS.tj. Испанский специалист встретился с журналистами и прошел небольшой блиц-опрос, в котором требовалось назвать лучших футболистов ЧМ-2022 по заданным критериям.
Издание Sport.es сообщает, что, по мнению Хави, лучшими являются следующие футболисты:
– лучший завершитель – Ришарлисон;
– самые большие таланты – Джамал Мусиала и Педри;
– лучшие центральные защитника – Дайо Упамекано и Ибраима Конате;
– самый яркий фланговый защитник – Жорди Альба;
– лучший голкипер – Тибо Куртуа.
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира завершится 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.