Хави назвал лучших игроков ЧМ-2022

Главный тренер «Барселоны» Хави находится в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу.

ДУШАНБЕ, ноябрь – SPORTS.tj. Испанский специалист встретился с журналистами и прошел небольшой блиц-опрос, в котором требовалось назвать лучших футболистов ЧМ-2022 по заданным критериям.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира завершится 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.