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36 минут назад

Выбежавший на поле в матче Португалии и Уругвая на ЧМ оказался итальянским активистом

Газета.Ru

Выбежавший на поле во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре между сборными Португалии и Уругвая оказался итальянским футболистом и активистом Марио Ферри. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стала известна личность выбежавшего с флагом ЛГБТ на поле во время ЧМ-2022
Фото: СкриншотСкриншот

Инцидент произошел на 51-й минуте матча. Итальянец нес в руках радужный флаг (символ ЛГБТ-сообщества). Также на нем была футболка, на которой было написано «Уважение иранским женщинам» и «Спасите Украину».

Мужчина лишь на несколько секунд попал в трансляцию поединка, который был прерван на несколько минут, пока работники стадиона пытались поймать нарушителя.

Ферри давно известен своими акциями. В апреле 2020 года во время локдауна из-за пандемии коронавируса активист бегал по пляжу Пескары, провоцируя полицейских. Также Ферри выбегал на поле во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии с надписью на футболке, призывающей помочь «детям фавел».

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

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