Травмированный Неймар испытывает симптомы вирусной инфекции

Нападающий сборной Бразилии Неймар испытывает симптомы вирусной инфекции, заявил его партнер по команде Винисиус Жуниор.
Неймар в матче чемпионата мира 2022 с Сербией (2:0) получил повреждение связок голеностопа. По этой причине он пропустил встречу со Швейцарией (1:0).
— Неймару было грустно из за того, что он не смог попасть на стадион на матч со Швейцарией, потому что плохо себя чувствовал. Не только из за ноги, но и небольшой лихорадки, — приводит слова Винисиуса Sport Buzzer.
Ранее сообщалось, в сборной Бразилии произошла вспышка вирусной инфекции. Заболевание выявили у нападающего Антони, полузащитника Лукаса Пакета и вратаря Алиссона.
Команда Бразилии набрала шесть очков и обеспечила себе выход в стадию плей офф ЧМ 2022, сборная Швейцарии (3) идет второй.
В заключительном туре бразильцы сыграют с командой Камеруна, швейцарцы — со сборной Сербии. Обе игры пройдут 2 декабря.
Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».