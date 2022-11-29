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25 минут назад

Травмированный форвард сборной Бразилии Неймар испытывает симптомы вирусной инфекции

Матч ТВ

Нападающий сборной Бразилии Неймар испытывает симптомы вирусной инфекции, заявил его партнер по команде Винисиус Жуниор.

Травмированный Неймар испытывает симптомы вирусной инфекции
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Неймар в матче чемпионата мира 2022 с Сербией (2:0) получил повреждение связок голеностопа. По этой причине он пропустил встречу со Швейцарией (1:0).

— Неймару было грустно из за того, что он не смог попасть на стадион на матч со Швейцарией, потому что плохо себя чувствовал. Не только из за ноги, но и небольшой лихорадки, — приводит слова Винисиуса Sport Buzzer.

Ранее сообщалось, в сборной Бразилии произошла вспышка вирусной инфекции. Заболевание выявили у нападающего Антони, полузащитника Лукаса Пакета и вратаря Алиссона.

Команда Бразилии набрала шесть очков и обеспечила себе выход в стадию плей офф ЧМ 2022, сборная Швейцарии (3) идет второй.

В заключительном туре бразильцы сыграют с командой Камеруна, швейцарцы — со сборной Сербии. Обе игры пройдут 2 декабря.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

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