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1 час назад

СМИ: более 700 заключенных освободили в Иране после победы сборной над командой Уэльса

ТАСС

Власти Ирана освободили 715 заключенных из тюрем после победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре над командой Уэльса. Как сообщило во вторник агентство Fars, это решение принято по распоряжению главы судебной власти Исламской Республики Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи.

Более 700 заключенных освободили в Иране после победы сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава судебной власти Ирана высоко оценил победу иранских футболистов, отметив их "ревностное отношение к делу на чемпионате мира, которое подарило народу исламского Ирана радость и счастье, став проявлением национального единства, духа коллективизма".

Сборная Ирана 25 ноября выиграла у команды Уэльса со счетом 2:0 после поражения в первом туре от англичан 2:6. Это третья победа иранцев за всю историю участия в матчах чемпионата мира. Иранцы ни разу не выходили в плей-офф чемпионата мира, но теперь у них для этого хорошие шансы. Тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш заявил перед предстоящей во вторник решающей встречей с командой США:

"У нас одна цель. Надеюсь, мои игроки сыграют хорошо, и мы победим. Я надеюсь, что мы сможем добиться результата, который поможет нам выйти в следующий этап турнира".

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