Более 700 заключенных освободили в Иране после победы сборной

Власти Ирана освободили 715 заключенных из тюрем после победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре над командой Уэльса. Как сообщило во вторник агентство Fars , это решение принято по распоряжению главы судебной власти Исламской Республики Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи.

Сборная Ирана 25 ноября выиграла у команды Уэльса со счетом 2:0 после поражения в первом туре от англичан 2:6. Это третья победа иранцев за всю историю участия в матчах чемпионата мира. Иранцы ни разу не выходили в плей-офф чемпионата мира, но теперь у них для этого хорошие шансы. Тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш заявил перед предстоящей во вторник решающей встречей с командой США: