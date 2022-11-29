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1 час назад

ФИФА возбудила дело против Хорватской федерации футбола из-за поведения болельщиков на матче ЧМ-2022 с Канадой

Матч ТВ

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) возбудил дело против Хорватской федерации футбола из за поведения болельщиков на матче с Канадой на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщила пресс служба ФИФА.

ФИФА возбудила дело против Хорватской федерации футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дело было открыто на основании статей 13 и 16 дисциплинарного кодекса ФИФА.

В матче второго тура группы F, который прошел в воскресенье на стадионе «Халифа Интернейшнл», хорваты обыграли Канаду со счетом 4:1.

В заключительном туре хорваты сыграют с бельгийцами, а канадцы — с марокканцами. Обе встречи пройдут 1 декабря.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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