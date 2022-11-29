Власти Ирана послали подставных фанатов на матч с Уэльсом, на игре с США их будут тысячи.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на свой источник.

«На прошлую игру против Уэльса режим отправил более сотни подставных фанатов, чтобы создать ложное ощущение поддержки и благосклонности с

Перед игрой с США режим планирует значительно увеличить число этих актеров. Их будут тысячи», – сказал источник.

Сообщалось, что игроков сборной Ирана вызывали к Стражам исламской революции после отказа петь гимн. Сборной обещали подарки и машины до игры с Англией, но позже власти перешли к угрозам. Также писали о том, что семьи игроков получают угрозы. Стражи исламской революции следят, чтобы футболисты не встречались с иностранцами.