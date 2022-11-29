Азар прокомментировал слухи о драке с Вертонгеном

«После матча с Марокко ничего не случилось. Все эти слухи – настоящая бессмыслица. Вчера мы провели очень позитивное собрание со всеми партнёрами. Между мной и Вертонгеном ничего не случилось, я с ним не дрался, я не идиот, ведь он куда больше меня», – пошутил Азар на пресс-конференции перед игрой с Хорватией.