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1 час назад

Азар: «Я не дрался с Вертонгеном, я не идиот»

Евро-футбол.Руиещё 2

Капитан сборной Бельгии Эден Азар опроверг слухи о драке с защитником Яном Вертонгеном, которая якобы случилась после поражения «красных дьяволов» во втором туре группового этапа чемпионата мира против Марокко.

Азар прокомментировал слухи о драке с Вертонгеном
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«После матча с Марокко ничего не случилось. Все эти слухи – настоящая бессмыслица. Вчера мы провели очень позитивное собрание со всеми партнёрами. Между мной и Вертонгеном ничего не случилось, я с ним не дрался, я не идиот, ведь он куда больше меня», – пошутил Азар на пресс-конференции перед игрой с Хорватией.

Напомним, Бельгия вылетит из чемпионата мира, если не обыграет Хорватию в матче третьего тура группового этапа.

ЧМ-2022,Ян Вертонген,Эден Азар,
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