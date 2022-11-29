ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Бразильцам не понравился газон стадиона «974» в Катаре

Евро-футбол.Ру

Игрокам бразильской сборной не понравился газон стадиона «974». Именно на нём «пентакампеоне» сегодня обыграли Швейцарию – 1:0. На этом же стадионе бразильцы могут сыграть в 1/8 финала турнира против соперника из группы Н.

Бразильцам не понравился газон стадиона «974» в Катаре
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Мы заметили, что мяч двигался на разминке слишком резко. И не ощущали себя уверенно при смене направления движения», - передаёт Globo слова Алекса Теллеса, защитника сборной.

Защитник Тьяго Силва добавил, что получить такое поле было неприятно. Недостатков у газона на стадионе «974» гораздо больше, чем на том, к которому привыкли бразильцы в Катаре - это Национальный стадион в Лусаиле.

Победа над швейцарцами вывела сборную Бразилии в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Гол на счету Каземиро.

ЧМ-2022,Алекс Теллес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители