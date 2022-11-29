Бразильцам не понравился газон стадиона «974» в Катаре

Игрокам бразильской сборной не понравился газон стадиона «974». Именно на нём «пентакампеоне» сегодня обыграли Швейцарию – 1:0. На этом же стадионе бразильцы могут сыграть в 1/8 финала турнира против соперника из группы Н.

«Мы заметили, что мяч двигался на разминке слишком резко. И не ощущали себя уверенно при смене направления движения», - передаёт Globo слова Алекса Теллеса, защитника сборной.

Защитник Тьяго Силва добавил, что получить такое поле было неприятно. Недостатков у газона на стадионе «974» гораздо больше, чем на том, к которому привыкли бразильцы в Катаре - это Национальный стадион в Лусаиле.