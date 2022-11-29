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35 минут назад

​Онана всё же уезжает с чемпионата мира

Евро-футбол.Ру

Голкипер сборной Камеруна Андре Онана в понедельник не сыграл против Сербии по причине разногласий с главным тренером команды Ригобером Сонгом. После игры рулевой «неукротимых львов» заявил, что все игроки команды должны соблюдать правила, ведь интересы команды выше личных интересов каждого.

​Онана уезжает с чемпионата мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Андре Онана всё же покинет расположение сборной Камеруна на чемпионате мира досрочно. Голкипер не примет участие в игре против Бразилии 2 декабря.

В понедельник в СМИ уже появлялась информация об отъезде Андре Онана, но она не подтверждалась.

ЧМ-2022,Фабрицио Романо,
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