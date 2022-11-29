Роналду негодует из-за отобранного гола на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен решением переписать первый гол в матче с командой Уругвая на полузащитника Бруну Фернандеша. 37-летний бомбардир убежден, что коснулся мяча головой после навесной передачи хавбека.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Как информирует O Jogo, после окончания встречи КриРо не успокоился и продолжал доказывать, что забил этот гол. В трансляцию попали слова нападающего по этому поводу. Криштиану сказал:

«Касание было. Я коснулся мяча»