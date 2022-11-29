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1 час назад

«Я коснулся мяча»: Роналду негодует из-за отобранного гола

Евро-футбол.Ру

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен решением переписать первый гол в матче с командой Уругвая на полузащитника Бруну Фернандеша. 37-летний бомбардир убежден, что коснулся мяча головой после навесной передачи хавбека.

Роналду негодует из-за отобранного гола на ЧМ-2022
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как информирует O Jogo, после окончания встречи КриРо не успокоился и продолжал доказывать, что забил этот гол. В трансляцию попали слова нападающего по этому поводу. Криштиану сказал:

«Касание было. Я коснулся мяча»

В итоге гол остался на счету Фернандеша. Португалия победила Уругвай со счетом 2:0 и досрочно пробилась в 1/8 финала мундиаля.

ЧМ-2022,Бруну Фернандеш,Криштиану Роналду,
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