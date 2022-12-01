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1 час назад

Посол России в Катаре назвал ангажированной кампанией критику ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 2

Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин высказался о критике чемпионата мира — 2022 со стороны западных стран. Его слова передает РИА Новости.

Посол России в Катаре назвал ангажированной кампанией критику ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Критики было много за все 12 лет. Но в последние месяцы критика сильно возросла, особенно из европейских стран, в связи с якобы нарушением прав человека, мигрантов, притеснением представителей ЛГБТ-сообщества. Все это резко вспомнили. Думаю, что это все политически ангажированная кампания», — сказал Догадкин.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на «Национальном стадионе».

Напомним, что вокруг мундиаля в Катаре было много скандалов. Самой обсуждаемой темой стала проблема мигрантов, которые были задействованы в строительстве инфраструктуры чемпионата мира. В СМИ неоднократно сообщалось о многочисленных смертельных случаях и травмах, которые получили мигранты во время работ. Со стороны многих стран звучали различные призывы. Предлагалось даже лишить Катар права проведения мундиаля. Также обсуждались права меньшинств в Катаре. Кроме того, многие годы звучали обвинения в коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира.

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