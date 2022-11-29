Комментатор «Матч ТВ» объяснил, как посетит все матчи третьего тура ЧМ-2022

— Я буду на матче Нидерланды — Катар 10 минут, потом час с лишним переезжать на игру Эквадор — Сенегал, застану практически полчаса игрового времени встречи. На самом деле, вся логистика вполне нормально устраивается.



А с матчами Уэльс — Англия и США — Иран получится даже лучше, тут я от каждой игры зацеплю помногу. Компактность чемпионата мира поможет мне справиться с этой задачей.



Я устал, но мне очень нравится, что я делаю. Поймал себя на мысли, что я четыре матча в неделю живьем чемпионата России не смотрел, потому что невозможно было успеть. А тут я смотрю четыре в день. Смотреть футбол — кайфово, чемпионат мира — это драйв. Тем более, коллеги меня троллят и этим мотивируют, — рассказал Журавель.