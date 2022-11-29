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23 минуты назад

«Десять минут на игре Нидерланды — Катар, потом час переезжать». Журавель объяснил, как посетит все матчи третьего тура ЧМ-2022

Матч ТВ

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель в эфире программы «Оазис футбола» рассказал, как планирует посетить матчи третьего тура чемпионата мира, которые будут проходить параллельно.

Комментатор «Матч ТВ» объяснил, как посетит все матчи третьего тура ЧМ-2022
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Перед началом турнира стало известно, что Журавель намерен посетить все матчи мирового первенства и стать первым человеком в мире, кому это удастся. В рамках чемпионата мира пройдут 64 игры.

Все матчи третьего тура пройдут в два временных слота — в 18:00 и 22:00 по московскому времени. В каждом слоте с 29 ноября по 2 декабря будут сыграны одновременно по два матча одной группы.

— Я буду на матче Нидерланды — Катар 10 минут, потом час с лишним переезжать на игру Эквадор — Сенегал, застану практически полчаса игрового времени встречи. На самом деле, вся логистика вполне нормально устраивается.

А с матчами Уэльс — Англия и США — Иран получится даже лучше, тут я от каждой игры зацеплю помногу. Компактность чемпионата мира поможет мне справиться с этой задачей.

Я устал, но мне очень нравится, что я делаю. Поймал себя на мысли, что я четыре матча в неделю живьем чемпионата России не смотрел, потому что невозможно было успеть. А тут я смотрю четыре в день. Смотреть футбол — кайфово, чемпионат мира — это драйв. Тем более, коллеги меня троллят и этим мотивируют, — рассказал Журавель.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Тимур Журавель,
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