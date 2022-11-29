Пономарёв — об игре Сербии в матче в Камеруном: «Кошмар какой-то!»

«Кошмар какой-то! Жаль мне сборную Сербии. 3:1 они вели, и так все закончилось!.. Но, несмотря на то, что так закончился этот матч, все-таки есть еще у сербов шансы на выход из группы», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.