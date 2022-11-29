Футболистам иранской сборной угрожали перед матчем с США

Родственникам игроков сборной Ирана по футболу начали угрожать перед финальным матчем группового этапа чемпионата мира в Катаре. Как сообщает CNN со ссылкой на собственный источник, спортсменам пообещали посадить их близких в тюрьму и пытать в том случае, если игроки не будут вести себя «прилично» в игре против Соединенных штатов.

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Напомним, что 21 ноября игроки сборной отказались петь гимн перед матчем 1-го тура против Англии. Во время исполнения музыки игроки иранской команды стояли молча, а болельщики на трибунах встретили их решение аплодисментами.

По информации издания, после отказа исполнять гимн футболистов пригласили на встречу с членами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Там игрокам стали поступать угрозы, в том числе и обещания подвергнуть насилию близких, если те снова не станут петь гимн или попытаются поддержать политические протесты, которые сейчас продолжаются в Иране. Отметим, что в следующей игре против сборной Уэльса иранские футболисты не стали отказываться от исполнения гимна.

Как отметил источник канала в службе безопасности, в Катар вместе с футболистами приехало множество офицеров КСИР, которые следят за иранскими спортсменами. Им запрещено общаться с кем-либо вне своей команды и встречаться с иностранцами. Также власти Катара пообещали футболистам перед первой игрой со сборной Англией «подарки и автомобили», но риторика резко сменилась после протестного жеста игроков национальной сборной.