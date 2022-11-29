​Португальский журналист обвинил Роналду в эгоизме

Технологии позволили выяснить, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой после подачи Бруну Фернандеша, когда сборная Португалии в понедельничном матче чемпионата мира забивала первый гол Уругваю. При этом Роналду считал, что касание было – он праздновал гол так, будто бы забил сам.