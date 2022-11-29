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56 минут назад

​Португальский журналист обвинил Роналду в эгоизме

Евро-футбол.Ру

Технологии позволили выяснить, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой после подачи Бруну Фернандеша, когда сборная Португалии в понедельничном матче чемпионата мира забивала первый гол Уругваю. При этом Роналду считал, что касание было – он праздновал гол так, будто бы забил сам.

​Португальский журналист обвинил Роналду в эгоизме
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Комментарий насчёт этой ситуации дал португальский журналист Флавио Микель Силва.

«Это немного эгоистично - праздновать и заявлять о голе, который ты не забил. Уважаю позицию Бруно Фернандеша, потому что его никак не волнует эта ситуация. Этот эпизод волнует только самого Криштиану», - высказался Силва, слова которого приводит sport24.

Сборная Португалии обыграла Уругвай со счётом 2:0 стала третьей командой, которая завоевала билет в 1/8 финала чемпионата мира – 2022. Ранее это удалось сборными Франции и Бразилии.

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