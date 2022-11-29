Андре Онана, покинувший сборную Камеруна на ЧМ-2022, выпустил обращение

«Я хочу выразить свою привязанность к стране и национальной команде. Вчера мне не разрешили быть на поле в матче с Сербией, чтобы помочь Камеруну, как я делаю всегда, чтобы достичь поставленных целей. Я всегда вёл себя так, чтобы привести кома

Я вложил все свои усилия и энергию в поиск решений ситуации, с которой часто сталкивается футболист, но с другой стороны ничего не было. Некоторые моменты трудно принять, однако я всегда уважаю и принимаю решения людей, ответственных за результат нашей команды или страны. Все мои силы и мысли с товарищами по команде, потому что Камерун показал, что может зайти далеко на чемпионате мира.