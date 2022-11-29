Португалия предоставит доказательства забитого Роналду гола

Португальская футбольная федерация планирует предоставить Международной федерации футбола (ФИФА) доказательства того, что первый гол в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между Португалией и Уругваем забил Криштиану Роналду. Как пишет «Чемпионат.com», об этом заявил журналист Эду Агирре.

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Напомним, что в матче, который закончился победой Португалии со счетом 2:0, Роналду пытался замкнуть передачу Бруну Фернандеша и, предположительно, мог коснуться мяча. Однако ФИФА засчитала гол Фернандешу, который, реализовав пенальти в концовке встречи, оформил дубль.

Какие именно доказательства собиралась предоставить португальская федерация, журналист не уточнил.