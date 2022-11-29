Тренер сборной Польши предположил, в каком составе сыграют аргентинцы

Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич предположил, что сборная Аргентины выйдет на матч третьего тура групповой стадии чемпионата мира в том же составе, который играл против мексиканцев.
Матч третьего тура группы C пройдет в среду и начнется в 22:00 по мск. Сборная Польши с четырьмя очками занимает первое место в квартете, аргентинцы (3) идут вторыми.
— У нас впереди еще одна тренировка, поэтому посмотрим, каким будет наш состав. Что касается Аргентины, не знаю, кто у них выйдет на поле, вряд ли об этом знает кто то еще, кроме тренеров их сборной. После матча с Саудовской Аравией они сделали большое количество замен. С мексиканцами Аргентина сыграла хорошо, и я не жду каких то изменений в их составе. Думаю, выйдет тот же состав, что и на прошлый матч, — передает слова Михневича из Дохи корреспондент «Матч ТВ».
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