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37 минут назад

Тренер сборной Польши предположил, в каком составе сыграют аргентинцы в матче ЧМ-2022

Матч ТВ

Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич предположил, что сборная Аргентины выйдет на матч третьего тура групповой стадии чемпионата мира в том же составе, который играл против мексиканцев.

Тренер сборной Польши предположил, в каком составе сыграют аргентинцы
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Матч третьего тура группы C пройдет в среду и начнется в 22:00 по мск. Сборная Польши с четырьмя очками занимает первое место в квартете, аргентинцы (3) идут вторыми.

— У нас впереди еще одна тренировка, поэтому посмотрим, каким будет наш состав. Что касается Аргентины, не знаю, кто у них выйдет на поле, вряд ли об этом знает кто то еще, кроме тренеров их сборной. После матча с Саудовской Аравией они сделали большое количество замен. С мексиканцами Аргентина сыграла хорошо, и я не жду каких то изменений в их составе. Думаю, выйдет тот же состав, что и на прошлый матч, — передает слова Михневича из Дохи корреспондент «Матч ТВ».

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

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