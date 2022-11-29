Тренер сборной Польши предположил, в каком составе сыграют аргентинцы

— У нас впереди еще одна тренировка, поэтому посмотрим, каким будет наш состав. Что касается Аргентины, не знаю, кто у них выйдет на поле, вряд ли об этом знает кто то еще, кроме тренеров их сборной. После матча с Саудовской Аравией они сделали большое количество замен. С мексиканцами Аргентина сыграла хорошо, и я не жду каких то изменений в их составе. Думаю, выйдет тот же состав, что и на прошлый матч, — передает слова Михневича из Дохи корреспондент «Матч ТВ».