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25 минут назад

Круговой о том, как Россия выступила бы на ЧМ-2022: «Из группы бы вышли. А дальше – как пойдет»

Sports.ru

Данил Круговой считает, что Россия вышла бы из группы на ЧМ-2022.

Круговой рассказал, как Россия выступила бы на ЧМ-2022
Фото: Sports.ruSports.ru

– Из-за плотного графика удалось ли посмотреть матчи ЧМ?

– Да, удалось. Я посмотрел матч Аргентина – Саудовская Аравия, где Аргентина проиграла. Матч Испания – Германия смотрел. Болею за Хорватию, Аргентина импонирует. Второй матч Хорватии смотрел, первый пропустил.

– Какой для тебя самый запоминающийся ЧМ?

– Чемпионат мира в России, конечно. Запоминающийся был момент, как Акинфеев отбил мяч от Испании (пенальти в исполнении Яго Аспаса – прим.).

– На что бы мы претендовали, если бы все-таки приняли участие в Катаре?

– Из группы бы вышли. А дальше – как пойдет.

– По мнению Баринова, если бы мы поехали на мундиаль, мы бы были уставшие после первой половины РПЛ. Как бы мы там уставшие играли?

– Каждый человек индивидуален. На чемпионат мира сил хватит. Я был бы счастлив оказаться на ЧМ, – сказал защитник «Зенита».

ЧМ-2022,Яго Аспас,Данил Круговой,Зенит,
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