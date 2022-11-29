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1 час назад

Куртуа опроверг информацию о конфликте в сборной Бельгии по футболу

Матч ТВ

Голкипер сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа заявил, что не стоит верить появившейся в СМИ информации о конфликте между игроками после поражения от команды Марокко на чемпионате мира.

Куртуа опроверг информацию о конфликте в сборной Бельгии по футболу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча второго тура группы F состоялась 27 ноября и завершилась победой марокканцев со счетом 2:0. После этого издание RTL сообщило, что многие футболисты бельгийской команды не общаются друг с другом вне поля, а в понедельник произошла крупная перепалка между Яном Вертонгеном, Эденом Азаром и Кевином де Брюйне.

— В команде нет проблем. Конечно, вы не будете счастливы, если проиграете. Эти истории сближают нас. Что произошло в раздевалке? Ничего особенного. Я первым пришел туда, провел там минут 15–20. Ничего не произошло, все были разочарованы. Говорил только тренер. Проблема в том, что распространяется слишком много лжи. Тогда создается ситуация, которой нет. Как команда мы должны избегать этого негатива.

Все видели видео, на котором я (после матча с Марокко) бью кулаком по стеклу скамейки запасных. Кричать друг на друга бесполезно. Для этого есть групповые беседы. Мы сказали свое слово, — приводит слова Куртуа voetbalkrant.com.

После двух проведенных матчей сборная Бельгии занимает третье место в группе F, набрав три очка. В третьем туре бельгийцы 1 декабря сыграют с командой Хорватии.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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