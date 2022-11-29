Куртуа опроверг информацию о конфликте в сборной Бельгии по футболу

— В команде нет проблем. Конечно, вы не будете счастливы, если проиграете. Эти истории сближают нас. Что произошло в раздевалке? Ничего особенного. Я первым пришел туда, провел там минут 15–20. Ничего не произошло, все были разочарованы. Говорил только тренер. Проблема в том, что распространяется слишком много лжи. Тогда создается ситуация, которой нет. Как команда мы должны избегать этого негатива.



Все видели видео, на котором я (после матча с Марокко) бью кулаком по стеклу скамейки запасных. Кричать друг на друга бесполезно. Для этого есть групповые беседы. Мы сказали свое слово, — приводит слова Куртуа voetbalkrant.com.