Fox News: иранцы болеют за США в матче против своей сборной на ЧМ

Многие жители Ирана надеются, что футбольная сборная США выиграет у иранских футболистов в матче на Чемпионате мира по футболу в Катаре, утверждает американский телеканал Fox News.

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«Участники протестов, продолжающихся в Иране уже 75 дней, рассчитывают, что проигрыш или ничья в предстоящей игре против США нанесет ущерб стране на мировой арене и даст толчок для борьбы», — пишет издание.

Одна из жительниц Исламской республики рассказала телеканалу, что большинство иранцев не праздновали победу в матче над Уэльсом, потому что они «не принимают свою национальную команду» из-за того, что игроки не выражают солидарности с протестующими.

«Футбольная команда должна приносить честь своему народу. Они должны быть нашими чемпионами», — приводит слова женщины Fox News.

В статье отмечается, что многие иранцы будут болеть за любую команду, играющую против национальной сборной.

Матч сборных Ирана и США пройдет в Катере 29 ноября. 25 ноября команда Ирана победила Уэльс со счетом 2:0 в матче группового этапа ЧМ.

Ранее сообщалось, что в Иране около 700 заключенных были освобождены из тюрем в честь победы над командой Уэльса.