Аршавин удивлен игре сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре

— Для меня удивительно, что саудовцы обыграли сборную Аргентины, но это ладно, бывают удачные дни. Но во второй игровой день (с поляками — прим.) они валтузили, валтузили, чуть не хватило хладнокровия, а так бы они уже были бы в плей офф. Они выглядят явно сильнее, чем в России, — сказал Аршавин в эфире программы «Все на футбол!» на «Матч ТВ».