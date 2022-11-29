Аршавин удивлен игре сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Саудовской Аравии на чемпионате мира в Катаре выглядит сильнее, чем на турнире 2018 года в России, заявил бывший футболист «Зенита» и российской национальной команды Андрей Аршавин.
— Для меня удивительно, что саудовцы обыграли сборную Аргентины, но это ладно, бывают удачные дни. Но во второй игровой день (с поляками — прим.) они валтузили, валтузили, чуть не хватило хладнокровия, а так бы они уже были бы в плей офф. Они выглядят явно сильнее, чем в России, — сказал Аршавин в эфире программы «Все на футбол!» на «Матч ТВ».
Сборная Саудовской Аравии занимает третье место в группе С, набрав три очка. В заключительном туре в среду саудовцы сыграют с командой Мексики, у которой одно очко.
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