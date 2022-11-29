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1 час назад

В ФИФА ответили на требование Португалии переписать гол в матче ЧМ на Роналду

Lenta.ru

В Международной федерации футбола (ФИФА) ответили на требование сборной Португалии переписать гол в матче второго тура чемпионата мира 2022 года против команды Уругвая на нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает ESPN.

В ФИФА ответили на требование переписать гол в матче ЧМ на Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ФИФА заявили, что Роналду не контактировал с мячом в момент первого гола португальцев, что подтверждает специальная технология Connected Ball, размещенная в официальном мяче ЧМ-2022 Al Rihla.

«Не было никакой внешней силы, которая действовала на мяч. Датчик IMU с частотой 500 герц позволяет нам быть точными в нашем анализе», — уточнили в организации.

Португалия предоставит ФИФА доказательства, что первый гол Уругваю забил Роналду

Споры вызвал гол, забитый сборной Португалии на 54-й минуте. Федерация футбола страны собиралась направить в ФИФА доказательства того, что мяч в сетку отправил именно Роналду, замкнувший прострел головой, а не подававший с фланга Бруну Фернандеш.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев. Команда досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира-2022, набрав шесть очков. Уругвай располагается на третьем месте, имея в активе одно очко.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,
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